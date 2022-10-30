«Милан» неожиданно уступил «Торино», отпустив «Наполи» в отрыв и отстав от «Аталанты»

Команда Малиновского вышла на чистое второе место

Фото - AFP

В 12-м туре итальянской Серии А «Торино» в родных стенах одолел «Милан».

«Россонери» откровенно провалили первый тайм. Туринцы ушли на перерыв при комфортном преимуществе в два мяча. Их оформили Джиджи и миранчук.

Во второй половине встречи Жуниор Мессиас сократил отставание. Но на большее гостей не хватило.

«Торино» набрал 17 очков и поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы. «Милан» остался с 26 пунктами и в один балл уступает «Аталанте» Руслана Малиновского, «Наполи» – в шесть.

Серия А, 12 тур

«Торино» – «Милан» 2:1

Голы: Джиджи, 35, миранчук, 37 – Жуниор Мессиас, 67

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Джиджи, Схюрс (Зима, 76), Буонджорно (Родригес, 73), Лазаро, Миранчук (Адопо, 85), Влашич, Лукич, Риччи (Линетти, 85), Пеллегри (Карамо, 73).

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу (Дест, 46), Томори, Габбия, Эрнандес, Браим Диас (де Кетеларе, 46), Побега, Тонали (Беннасер, 70), Ориги, Рафаэл Леау (Ребич, 46), Жуниор Мессиас (Жиру, 78).

Предупреждения: Схюрс, Буонджорно, Пеллегри, Линетти, Лукич – Калулу, Побега