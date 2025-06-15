Милевский: «Наши нормально играли с Данией, надеюсь, победим Финляндию»
Бывший форвард сборной Украины – о стартовом поражении "молодежки" на Евро-2025 и шансах на выход из группы
около 1 часа назад
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение команды U-21 в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании (2:3) и оценил дальнейшие шансы на выход из группы.
Я еще перед матчем предупреждал и отмечал в инсте Бражко и Ваната, что Дания – это непростой соперник. Я очень переживал, болел, но, конечно, недоволен результатом. Во время матча нахлынули воспоминания – как я выступал на молодежном Евро-2006, забивал голы. Эх, ностальгия. Я очень хотел, чтобы наши победили, но Дания есть Дания.
Наши нормально играли, но результата добиться не получилось. Теперь нужно обязательно побеждать Финляндию, а с Нидерландами – что будет, то будет. Надеюсь, победим.
Я не люблю кого-то критиковать, поэтому не буду этого делать. Все только начинается и шансы на выход у нас есть.
Конечно, больше всего понравился Очеретько. Он отдал две ассиста и был активен в течение всего матча. Думаю, Турану нужно задуматься. Очеретько вполне может побороться с Педриньо за место в основе Шахтера.
Прогноз на выход? Пока что нет. Давай вернемся к этому вопросу после матча с Финляндией. Пожелаю ребятам не расстраиваться, еще есть две игры и все в их руках и ногах. Мы тоже обыгрывали Нидерланды. Это сильная команда, но ничего страшного в ней нет, – заявил Милевский в интервью Sport-express.ua.
Вторую игру «сине-желтых» на молодежном Евро-2025 можно посмотреть уже сегодня, 15 июня. Прямая трансляция матча Финляндия – Украина. Также XSPORT проведет текстовую трансляцию встречи. Начало – в 19:00 по Киеву.
Ранее мнение о игре поделился главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса.
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