Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский прокомментировал поражение команды U-21 в матче первого тура группового этапа молодежного Евро-2025 против Дании (2:3) и оценил дальнейшие шансы на выход из группы.

Я еще перед матчем предупреждал и отмечал в инсте Бражко и Ваната, что Дания – это непростой соперник. Я очень переживал, болел, но, конечно, недоволен результатом. Во время матча нахлынули воспоминания – как я выступал на молодежном Евро-2006, забивал голы. Эх, ностальгия. Я очень хотел, чтобы наши победили, но Дания есть Дания.

Наши нормально играли, но результата добиться не получилось. Теперь нужно обязательно побеждать Финляндию, а с Нидерландами – что будет, то будет. Надеюсь, победим.

Я не люблю кого-то критиковать, поэтому не буду этого делать. Все только начинается и шансы на выход у нас есть.

Конечно, больше всего понравился Очеретько. Он отдал две ассиста и был активен в течение всего матча. Думаю, Турану нужно задуматься. Очеретько вполне может побороться с Педриньо за место в основе Шахтера.

Прогноз на выход? Пока что нет. Давай вернемся к этому вопросу после матча с Финляндией. Пожелаю ребятам не расстраиваться, еще есть две игры и все в их руках и ногах. Мы тоже обыгрывали Нидерланды. Это сильная команда, но ничего страшного в ней нет, – заявил Милевский в интервью Sport-express.ua.