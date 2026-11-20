Милевский обеспокоен будущим Мудрика в сборной Украины после интервью Гордону
Экс-нападающий не стал делать однозначных выводов после интервью вингера Тоттенхэма
Бывший нападающий сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский отреагировал на резонансное интервью вингера Михаила Мудрика журналисту Дмитрию Гордону. Своими мыслями экс-футболист поделился в собственном телеграм-канале.
«Похоже, Михаил со сборной после таких слов... Не знаю. Просто я читал сегодня в Instagram... Не знаю, где правда», – отметил Милевский.
Он также признался, что просмотрел лишь отдельные фрагменты беседы и не готов делать окончательные выводы по услышанному.
«Не знаю, даже вот посмотрел интервью частями... У того своя правда, у всех своя правда, а мы же ничего не знаем, правильно?» – добавил бывший нападающий.
Напомним, после долгого перерыва, связанного с допинговым делом и отстранением от футбола, Мудрик вернулся к клубным выступлениям в сентябре 2026 года. Украинец перешел из Челси в Тоттенхэм на правах аренды до завершения сезона.
Дебют за новую команду состоялся 5 сентября в матче АПЛ против Ноттингем Форест (0:0). Вингер вышел на замену и провел на поле около 16 минут, но вскоре получил травму голеностопа и выбыл из игры. Закрепиться в составе Тоттенхэма ему пока не удалось.
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