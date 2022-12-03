Попали под каток и выжили. Обзор матча Польша – Аргентина
Милик: «Нам нужен скутер, чтобы догнать Мбаппе»
Форвард сборной Польши отметил скорость Килиана
Аркадиуш Милик / Фото: Getty ImagesНападающий сборной Польши Аркадиуш Милик в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира против Франции отметил скоростные способности Килиана Мбаппе. Слова приводит L'Equipe.
Как действовать против Мбаппе? Нужно быть очень быстрыми. Нам нужен скутер, чтобы догнать Килиана. Очень сложно играть против него индивидуально, это один из лучших футболистов мира. Нам придется реагировать всей командой, находить коллективные решения для этой задачи.
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