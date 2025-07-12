Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Александр Каденко прокомментировал для sport.ua текущую ситуацию вокруг закарпатского Миная, который до сих пор не определился со своим будущим в Первой лиге.

Среди клубов ПФЛ такая неопределенность только с Минаем, который остался без главного тренера, ведущих футболистов. Однако ситуация еще не критическая, вспоминается, и раньше Минай решал кадровые вопросы в последний момент и все обходилось.

Я в курсе, что несколько дней назад руководство Миная контактировало со своими коллегами из второлигового Ужгорода на тему обмена дивизионами. Но горожане решили не форсировать события и остались во Второй лиге. Представители Миная о каких-то проблемах меня не информировали, — подчеркнул глава ПФЛ.

Думаю, что до конца следующей недели Минай сообщит — продолжит выступления в перволиговом первенстве или возьмет паузу и сосредоточится на подготовке изменений. Если все же решат сойти с дистанции, то согласно Регламенту их заменит запорожский Металлург, который занял 14 место в Первой лиге, но проиграл в плей-офф, — подытожил Каденко.