Форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат подвел итоги матча 2 тура группового турнира Евро-2025 (U-21) против Финляндии (2:0). Его слова приводит Суспільне.

Хорошая игра. Кажется, могли бы забить и больше мячей финнам. Победили и хорошо. Взаимодействие с Очеретько? Он очень умный игрок, с ним легко найти взаимопонимание. Можно сказать, что он мозг нашей команды.

На Евро не может быть легких или тяжелых матчей, тем более, что мы играем на третий день после очень сложной игры. Не сказал бы, что игра была намного легче. Возможно, соперник устал. Самое главное - то, что выиграли.