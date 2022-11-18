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Молодая звезда «Барселоны» заменила травмированного Гайю в заявке сборной Испании

19-летний футболист получил вызов на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 17:37
Молодая звезда «Барселоны» заменила травмированного Гайю в заявке сборной Испании
Алехандро Бальде / Фото - Football Espana

Защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил вызов в сборную Испании. Об этом сообщает пресс-служба Королевской футбольной испанской федерации.

Ранее из-за травмы расположение команды покинул оборонец Хосе Гайя. 19-летний игрок заменил его в заявке на чемпионат мира-2022.

Бальде пришлось забрать из молодежной сборной Испании. Планировалось, что он сыграет за нее в ближайших матчах.

Напомним, «фурия роха» U-21 является соперником украинской «молодежки» на Евро-2023.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Испании (футбол)

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