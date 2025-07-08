Морозюк жестко раскритиковал игрока, который провел более 300 матчей за Сан-Паулу, Сантос и Атлетико
Бывший капитан Динамо заявил, что бразилец даже не умеет принимать мяч
около 1 часа назад
Бывший капитан Динамо Николай Морозюк жестко раскритиковал футбольные навыки бывшего полузащитника киевлян Витора Буэно.
Иногда в Динамо приезжали такие люди... Тебе расписывают такое резюме, что там чуть ли не Роналдиньо приезжает. Ты приходишь, а там человек просто лающий на мяч. Думаешь: «А где Бразилия? Может, что-то перепутали».
Был такой Буэно. Я три месяца ждал, когда он начнет останавливать мяч. Парень выглядел так, словно бы он приехал из Житомирщины. Хотелось посмотреть его паспорт.
«Пассажиров» было очень много. Приезжали и качественные игроки, но заезжало и немало временных «рюкзачков». Был еще такой Бушич. У меня когда-то сын не хочет есть борщ, я его пугаю таким футболистом.
Больше всего матчей в карьере Морозюк провел за уже несуществующий донецкий Металлург. Но самым результативным универсальный игрок был в Динамо: 9 голов и 24 ассиста в 117 играх. Также выступал за Ризеспор (74 игры), Динамо-2 (44), Оболонь (17), Ипсоны (ранее Красaвa, 15) и Кривбасс (12).
Витор Буэно откровенно не заиграл в Динамо, проведя лишь три матча. Однако в родной Серии А стал настоящей звездой. Больше всего игр провел за Сан-Паулу (120), также выступал за Сантос (100) и Атлетико Паранаэнсе (90). В начале 2024 года перебрался в японский Сересо Осака.
Морозюк также вспомнил влияние Рауля Рианчо в тренерском штабе Сергея Реброва.
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