Бывший капитан Динамо Николай Морозюк жестко раскритиковал футбольные навыки бывшего полузащитника киевлян Витора Буэно.

Иногда в Динамо приезжали такие люди... Тебе расписывают такое резюме, что там чуть ли не Роналдиньо приезжает. Ты приходишь, а там человек просто лающий на мяч. Думаешь: «А где Бразилия? Может, что-то перепутали».

Был такой Буэно. Я три месяца ждал, когда он начнет останавливать мяч. Парень выглядел так, словно бы он приехал из Житомирщины. Хотелось посмотреть его паспорт.

«Пассажиров» было очень много. Приезжали и качественные игроки, но заезжало и немало временных «рюкзачков». Был еще такой Бушич. У меня когда-то сын не хочет есть борщ, я его пугаю таким футболистом.