Мошенничество на сто миллионов евро. Интер оказался в центре огромного скандала

Павел Василенко

Через кілька днів після фіналу Ліги чемпіонів та тяжкої поразки від ПСЖ миланский Интер оказался в центре серьезного скандала. Его обвиняют в финансовых махинациях на сумму 300 миллионов евро. Якобы их прикрывала Итальянская федерация футбола (FIGC).

Интер якобы сообщил о фиктивном доходе в размере 300 миллионов евро от азиатских спонсоров в период с 2016 по 2019 год, когда в клубе работал китайский бизнесмен Стивен Чжан, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

В Италии пишут, что для манипуляции финансовой отчетностью клуба использовались фальшивые средства, что позволило итальянскому гиганту избежать суровых санкций в то время, когда другие клубы подвергались наказаниям.

Скандал становится еще масштабнее, поскольку FIGC обвиняется в помощи Интеру, что вызвало подозрения, что нерадзурри пользуются благосклонностью в итальянском футболе.

Кроме финансовых нарушений, есть также утверждения о возможных связях Интера с фан-группой, связанной с мафией, и что FIGC также помогала в этом деле. В декабре прошлого года связь клуба, фанатов и мафии была раскрыта, в результате чего полиция арестовала 19 ультрас Интера.