Моуриньо – главный кандидат на должность тренера сборной Португалии, он сможет совмещать работу с «Ромой»

Известны подробности потенциального назначения опытного специалиста

Жозе Моуриньо / Фото: AFP

Главным кандидатом на должность главного тренера сборной Португалии является Жозе Моуриньо. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Федерация футбола Португалии хочет получить ответ от специалиста в кратчайшие сроки. В нем руководство видит замену для бывшего наставника Фернанду Сантуша.

При этом, если Моуриньо согласится, то стороны могут найти возможность совмещать работу с тренерством в «Роме». Альтернативным же вариантом является коуч команды U-21 Руй Жорже.

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист готов возглавить сборную Португалии лишь по окончании сезона.