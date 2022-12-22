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Моуриньо – главный кандидат на должность тренера сборной Португалии, он сможет совмещать работу с «Ромой»

Известны подробности потенциального назначения опытного специалиста
Футбол Чемпионат мира по футболу
22 декабря 15:59
Моуриньо – главный кандидат на должность тренера сборной Португалии, он сможет совмещать работу с «Ромой»
Жозе Моуриньо / Фото: AFP

Главным кандидатом на должность главного тренера сборной Португалии является Жозе Моуриньо. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Федерация футбола Португалии хочет получить ответ от специалиста в кратчайшие сроки. В нем руководство видит замену для бывшего наставника Фернанду Сантуша.

При этом, если Моуриньо согласится, то стороны могут найти возможность совмещать работу с тренерством в «Роме». Альтернативным же вариантом является коуч команды U-21 Руй Жорже.

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист готов возглавить сборную Португалии лишь по окончании сезона.

Сергей Стаднюк
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Теги

Жозе Моуриньо сборная Португалии (футбол) Рома (Рим)

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