Моуриньо готов возглавить сборную Португалии лишь по окончанию сезона
Моуриньо – главный кандидат на должность тренера сборной Португалии, он сможет совмещать работу с «Ромой»
Известны подробности потенциального назначения опытного специалиста
22 декабря 15:59
Жозе Моуриньо / Фото: AFP
Главным кандидатом на должность главного тренера сборной Португалии является Жозе Моуриньо. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, Федерация футбола Португалии хочет получить ответ от специалиста в кратчайшие сроки. В нем руководство видит замену для бывшего наставника Фернанду Сантуша.
При этом, если Моуриньо согласится, то стороны могут найти возможность совмещать работу с тренерством в «Роме». Альтернативным же вариантом является коуч команды U-21 Руй Жорже.
Ранее сообщалось, что 59-летний специалист готов возглавить сборную Португалии лишь по окончании сезона.
Комментарии 0