Моуриньо: «У нас есть игроки очень низкого уровня»
Моуриньо снова будет тренировать Роналду. Наставнику «Ромы» предложили возглавить сборную Португалии
Коуч согласен совмещать две должности
13 декабря 11:30
Жозе Моуриньо / Фото: Goal
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы возглавить сборную Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, федерация футбола Португалии уже связалась с 59-летним наставником и предложила ему эту должность. Кроме того, Моуриньо сможет совмещать работу в Роме и в сборной Португалии.
Известно, что Моуриньо заинтересован в этом предложении.
В Португалии хотят расторгнуть контракт с действующим тренером Фернанду Сантушем.
Напомним, сборная Португалии вылетела из ЧМ-2022 в четвертьфинале проиграв Марокко (0:1).
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