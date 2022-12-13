Моуриньо снова будет тренировать Роналду. Наставнику «Ромы» предложили возглавить сборную Португалии

Коуч согласен совмещать две должности

Жозе Моуриньо / Фото: Goal

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо близок к тому, чтобы возглавить сборную Португалии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, федерация футбола Португалии уже связалась с 59-летним наставником и предложила ему эту должность. Кроме того, Моуриньо сможет совмещать работу в Роме и в сборной Португалии.

Известно, что Моуриньо заинтересован в этом предложении.

В Португалии хотят расторгнуть контракт с действующим тренером Фернанду Сантушем.

Напомним, сборная Португалии вылетела из ЧМ-2022 в четвертьфинале проиграв Марокко (0:1).