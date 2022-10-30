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Моуриньо попросил «Рому» купить ему Малиновского

Украинцу нравится перспектива смены клуба
Футбол Украинские легионеры
30 октября 15:35
Моуриньо попросил «Рому» купить ему Малиновского
Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшем будущем может перейти в «Рому», сообщает Romaiallorossa.

По информации источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заинтересован в приглашении украинца на позицию атакующего полузащитника, считая его приоритетным вариантом.

Моуриньо общался с генеральным менеджером «Ромы» Тьяго Пинто, а тот в свою очередь уже контакировал с Малиновским. Украинец дал положительный ответ Пинто, «Рома» попытается оформить трансфер украинца уже зимой или следующим летом.

Малиновский уже 6 раз подряд начинает матчи в Аталанте на скамейке запасных. Ранее украинец подтвердил, что хотел сменить клуб летом.

Петр Приходько
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Теги

Руслан Малиновский Рома (Рим) Аталанта

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