Моуриньо попросил «Рому» купить ему Малиновского

Украинцу нравится перспектива смены клуба

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшем будущем может перейти в «Рому», сообщает Romaiallorossa.

По информации источника, главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заинтересован в приглашении украинца на позицию атакующего полузащитника, считая его приоритетным вариантом.

Моуриньо общался с генеральным менеджером «Ромы» Тьяго Пинто, а тот в свою очередь уже контакировал с Малиновским. Украинец дал положительный ответ Пинто, «Рома» попытается оформить трансфер украинца уже зимой или следующим летом.

Малиновский уже 6 раз подряд начинает матчи в Аталанте на скамейке запасных. Ранее украинец подтвердил, что хотел сменить клуб летом.