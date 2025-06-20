Лондонский Челси может предложить украинскому вингеру Михаилу Мудрику новое соглашение на период его возможной дисквалификации из-за допинг-скандала. Об этом сообщил Дэн Чепмен, руководитель направления по трудовому и спортивному праву в юридической фирме Leathes Prior, в интервью изданию The Athletic.

По мнению юриста, несмотря на потенциальную дисквалификацию, руководство Челси может принять решение сохранить игрока в команде, учитывая его возраст, потенциал и действующий контракт. При этом клуб, скорее всего, пересмотрит условия соглашения, предлагая футболисту значительно меньшую заработную плату на период его отстранения от матчей.

Окончательное решение будет за самим Мудриком — он сможет либо согласиться на новые, менее выгодные условия, либо отказаться от предложения клуба.

Ранее сообщалось, что Челси может подать в суд на Мудрика.