Мудрик может получить новый контракт в Челси на время дисквалификации
Это один из вариантов, который может быть принят в лондонском клубе
около 3 часов назад
Лондонский Челси может предложить украинскому вингеру Михаилу Мудрику новое соглашение на период его возможной дисквалификации из-за допинг-скандала. Об этом сообщил Дэн Чепмен, руководитель направления по трудовому и спортивному праву в юридической фирме Leathes Prior, в интервью изданию The Athletic.
По мнению юриста, несмотря на потенциальную дисквалификацию, руководство Челси может принять решение сохранить игрока в команде, учитывая его возраст, потенциал и действующий контракт. При этом клуб, скорее всего, пересмотрит условия соглашения, предлагая футболисту значительно меньшую заработную плату на период его отстранения от матчей.
Окончательное решение будет за самим Мудриком — он сможет либо согласиться на новые, менее выгодные условия, либо отказаться от предложения клуба.
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