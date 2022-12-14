Мудрик пройдет медосмотр в «Арсенале» в начале января

Клубы близки к трансферу украинца

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик вскоре станет игроком «Арсенала».

Как сообщил журналист Эрун Стекеленбург в своем Twitter, украинец проведет медосмотр в лондонским клубе. Это случится 4 января.

После этого он подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом».

Накануне, сообщалось, что в Лондоне были представители «Шахтера». Вероятно, согласовывались детали будущего трансфера.

Сам хавбек уже не раз намекал, что готов сменить команду.