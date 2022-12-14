«Ньюкасл» отказался от борьбы за Мудрика
Мудрик пройдет медосмотр в «Арсенале» в начале января
Клубы близки к трансферу украинца
14 декабря 16:28
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик вскоре станет игроком «Арсенала».
Как сообщил журналист Эрун Стекеленбург в своем Twitter, украинец проведет медосмотр в лондонским клубе. Это случится 4 января.
После этого он подпишет пятилетний контракт с «Арсеналом».
Накануне, сообщалось, что в Лондоне были представители «Шахтера». Вероятно, согласовывались детали будущего трансфера.
Сам хавбек уже не раз намекал, что готов сменить команду.
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