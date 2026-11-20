Сергей Разумовский

Вингер Тоттенхэма и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что у него есть переписка, которая подтверждает использование им продуктов, предоставленных УАФ во время сборов национальной команды.

Футболист ответил на заявление президента ассоциации Андрея Шевченко, обнародованное после интервью игрока журналисту Дмитрию Гордону. Мудрик обвинил УАФ в недостаточной поддержке его команды и попытках дистанцироваться от допингового дела. Его слова передает Tribuna.com.

УАФ неоднократно отказывалась надлежащим образом содействовать моей команде и даже пыталась ввести её в заблуждение, чтобы дистанцироваться от этого дела. Например, во время слушания представители УАФ свидетельствовали, что я не использовал пищевые добавки, предоставленные УАФ. Господин Шевченко повторил это утверждение в своем заявлении. Однако у меня сохранилась переписка в WhatsApp, которая подтверждает, что во время тренировочных сборов я использовал предоставленные УАФ продукты. То есть у меня есть доказательства, которые опровергают их неоднократные утверждения. Михаил Мудрик

Напомним, в начале декабря 2024 года Футбольная ассоциация Англии отстранила футболиста от соревнований из-за проваленного допинг-теста. В сумме дисквалификация игрока длилась 20 месяцев, до того момента как WADA изменила дозировку мельдония, которая считается допингом.

Ранее Шевченко заявил, что по просьбе Челси медикаменты и добавки в сборной Украины футболист получал лишь от двух личных специалистов.