Шевченко: «Вдохновляющая речь Зеленского во время обращения к Конгрессу США»
«Мурашки бегали по телу». Зозуля – о выступлении Зеленского в Конгрессе США
Украинский футболист прокомментировал обращение президента страны к американским политикам
22 декабря 18:19
Роман Зозуля / Фото - Райо Махадаонда
Нападающий «Райо Махадаонда» Роман Зозуля поделился в своем Instagram впечатлениями от выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США.
Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.
От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу мурашки, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей. Благодарю тебя, Боже, что я не москаль.
Ранее Зозуля прокомментировал очередные ракетные удары российской армии по Украине.
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