Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса перед стартом на Евро-2025 (U-21) оценил выступления команды в квалификации, товарищеские матчи, а также контакты с главой комитета сборных Сергеем Ребровым и президентом УАФ Андреем Шевченко.

Да, я постоянно общаюсь с Сергеем. Также у меня было несколько разговоров с Андреем. Все знают, что с самого начала наша цель – воспитывать игроков, чтобы они могли конкурировать в матчах с топ-командами. Для меня это очень важно. И как я уже говорил, будет замечательно выиграть Евро.

Мы провели успешную квалификацию, где побеждали сильных оппонентов. Например, одолели Англию. А недавно обыграли Испанию. Но вместе с тем у нас были важные матчи, которые мы проиграли. Имею в виду поражение от Сербии со счетом 0:1. Хотя с нашей стороны была довольно хорошая игра в той встрече.

Моя идея — команда должна конкурировать в каждом матче и прогрессировать. В игре против Испании были вещи, которые нужно исправить. На этом сборе мы много работали, чтобы подойти готовыми к Евро, развивали менталитет игроков и учились на этом опыте.

Знаете, тренеры всегда хотят больше времени — его никогда не бывает достаточно. В сборной говорят: «У меня было лишь две недели», в клубе: «У нас только четыре тренировки в неделю». Но я не хочу слишком много об этом думать.

Еще раз вернемся к матчу против Испании. Дело не только в победе. Бывает так, что можно выиграть игру со счетом 1:0, но не показать своих идей, принципов игры, у игроков не будет прогресса и понимания, в чего они играют. У нас все было наоборот. Игроки, которые уже давно с нами, и футболисты, которые присоединились к нам недавно, прекрасно себя показали.

Я знал, что этот матч увидит много людей. Я говорил ребятам, что в Испании будет много внимания к этой игре, но не к украинской сборной, а к испанским игрокам. А мы должны показать, что мы здесь и мы тоже качественные игроки, которые умеют играть в футбол. Там были удивлены нашим выступлением.

Перед этим мы обыграли «Мурсию» – 4:0. И у нас были еще хорошие моменты, чтобы забить. Но во многих компонентах игры мы показали себя не очень хорошо. И об этом надо говорить, а не только о финальном счете матча. Но мы сделали анализ наших ошибок, хорошо подготовились и исправились в матче с Испанией, – заявляет Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.