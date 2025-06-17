Вячеслав Фридман – друг экс-владельца Днепра Игоря Коломойского – в интервью сайту BLIK.ua поделился воспоминаниями о том, как легендарный украинский специалист Мирон Маркевич стал главным тренером днепровской команды.

«Мы сидели в ресторане с Игорем Валерьевичем, менеджментом Днепра и перебирали варианты, когда уже стало ясно, что Рамос уходит. Коломойскому всегда импонировал Маркевич, он его и в сборную раньше рекомендовал. Всегда говорил, что Маркевич – это топ-тренер.

Игорь Валерьевич спросил: «Может, кто-то свяжется с Маркевичем?» Я сказал, что могу с ним переговорить. В итоге Маркевич пришел на разговор к Коломойскому и вышел из его кабинета уже главным тренером ФК Днепр».