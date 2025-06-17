«Мы сидели в ресторане». Как Коломойский назначил Маркевича тренером Днепра
Стали известны подробности
около 1 часа назад
Вячеслав Фридман – друг экс-владельца Днепра Игоря Коломойского – в интервью сайту BLIK.ua поделился воспоминаниями о том, как легендарный украинский специалист Мирон Маркевич стал главным тренером днепровской команды.
«Мы сидели в ресторане с Игорем Валерьевичем, менеджментом Днепра и перебирали варианты, когда уже стало ясно, что Рамос уходит. Коломойскому всегда импонировал Маркевич, он его и в сборную раньше рекомендовал. Всегда говорил, что Маркевич – это топ-тренер.
Игорь Валерьевич спросил: «Может, кто-то свяжется с Маркевичем?» Я сказал, что могу с ним переговорить. В итоге Маркевич пришел на разговор к Коломойскому и вышел из его кабинета уже главным тренером ФК Днепр».
За два года во главе Днепра Маркевич дважды выиграл с командой бронзу УПЛ и в сезоне 2014/15 вывел её в финал Лиги Европы, который завершился поражением от Севильи (2:3). Ушел он из днепровского клуба летом 2016 года.