Павел Василенко

Немецкий нападающий Томас Мюллер покинет Баварию после Клубного чемпионата мира. Как сообщает Bild, опытный игрок приближается к новому клубу.

Немец выступал за мюнхенскую команду на протяжении всей своей карьеры. Однако Бавария не предложила ему нового контракта.

Соглашение было продлено только на время проведения Клубного чемпионата мира. В четвертьфинале турнира мюнхенская команда встретится с ПСЖ в субботу.

Если они проиграют, то это будет последний матч Мюллера за Баварию. После турнира игрок должен сменить обстановку.

Как сообщает Bild, все больше указывает на переход опытного игрока в МЛС. Конкретное предложение сделал ФК Лос-Анджелес.

В американском клубе Мюллер заменит Оливье Жиру, который возвращается во Францию. Мюллера ждет контракт с доходом в четыре миллиона евро в год.

Немец готов принять это предложение. Однако окончательное решение он примет только после последнего матча Баварии на Клубном чемпионате мира.