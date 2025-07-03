Мюллер близок к новому клубу. Легенда Баварии будет играть в МЛС
Футболист определился с новой командой
около 1 часа назад
Немецкий нападающий Томас Мюллер покинет Баварию после Клубного чемпионата мира. Как сообщает Bild, опытный игрок приближается к новому клубу.
Немец выступал за мюнхенскую команду на протяжении всей своей карьеры. Однако Бавария не предложила ему нового контракта.
Соглашение было продлено только на время проведения Клубного чемпионата мира. В четвертьфинале турнира мюнхенская команда встретится с ПСЖ в субботу.
Если они проиграют, то это будет последний матч Мюллера за Баварию. После турнира игрок должен сменить обстановку.
Как сообщает Bild, все больше указывает на переход опытного игрока в МЛС. Конкретное предложение сделал ФК Лос-Анджелес.
В американском клубе Мюллер заменит Оливье Жиру, который возвращается во Францию. Мюллера ждет контракт с доходом в четыре миллиона евро в год.
Немец готов принять это предложение. Однако окончательное решение он примет только после последнего матча Баварии на Клубном чемпионате мира.