Президент российской ФНЛ: «Лицензирование крымских клубов начнется в феврале»
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
В россии заявили, что Европейский футбольный союз пока не давал указаний по отмене матча
09:50
На россии не прекращают подготовку к проведению Суперкубка UEFA в Казани. Об этом заявил министр спорта Татарстана владимир леонов в интервью пропагандистскому агентству «тасс».
Пока к нам никаких вопросов и запросов не поступало, будем смотреть в динамике. Будем надеяться, что руководство UEFA пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Cуперкубок. Повторю, никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет.
Напомним, в связи с развязанной войной в Украине у санкт-петербурга отобрали право проведения финала Лиги чемпионов-2022.
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