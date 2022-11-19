На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA

В россии заявили, что Европейский футбольный союз пока не давал указаний по отмене матча

На россии не прекращают подготовку к проведению Суперкубка UEFA в Казани. Об этом заявил министр спорта Татарстана владимир леонов в интервью пропагандистскому агентству «тасс». Пока к нам никаких вопросов и запросов не поступало, будем смотреть в динамике. Будем надеяться, что руководство UEFA пойдет нам навстречу. Может быть, мы откроем этот занавес таким очень красивым мероприятием, как матч за Cуперкубок. Повторю, никаких официальных заявлений о том, что он отменяется или переносится, у нас нет. Напомним, в связи с развязанной войной в Украине у санкт-петербурга отобрали право проведения финала Лиги чемпионов-2022.

Сергей Стаднюк