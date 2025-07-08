Челси обыграл Флуминенсе в первом полуфинале КЧМ-2025. Матч в Ист-Резерфорде завершился со счётом 2:0.

Главным героем встречи стал новичок Челси Жоао Педро, который забил по голу в каждом из таймов в ворота земляков.

Футболисты Флу имели предпосылки, чтобы вернуться в игру, однако подопечным Энцо Марески удалось удержать победный счёт.

Челси в финале КЧМ встретится с победителем пары ПСЖ - Реал, которые свой матч проведут завтра.

Клубный чемпионат мира. Полуфинал

Флуминенсе - Челси 0:2

Голы: Жоао Педро, 18, 56