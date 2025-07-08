На Клубном чемпионате мира определился первый финалист
Флуминенсе и Челси определили первого финалиста
около 2 часов назад
Челси обыграл Флуминенсе в первом полуфинале КЧМ-2025. Матч в Ист-Резерфорде завершился со счётом 2:0.
Главным героем встречи стал новичок Челси Жоао Педро, который забил по голу в каждом из таймов в ворота земляков.
Футболисты Флу имели предпосылки, чтобы вернуться в игру, однако подопечным Энцо Марески удалось удержать победный счёт.
Челси в финале КЧМ встретится с победителем пары ПСЖ - Реал, которые свой матч проведут завтра.
Клубный чемпионат мира. Полуфинал
Флуминенсе - Челси 0:2
Голы: Жоао Педро, 18, 56