Флуміненсе заставил капитулировать Аль-Хиляль в поединке 1/4 финала КЧМ-2025. Матч в Орландо завершился со счетом 2:1.

Перед началом игры была почтена память погибшего Диогу Жоты минутой молчания, во время которой расплакались его партнеры по сборной Португалии Канселу и Невеш.

Чемпион Саудовской Аравии после поразительной победы над Манчестер Сити (4:3) на предыдущей стадии не смог одолеть Фла.

Первая 45-минутка имела все шансы завершиться без голов, но этому воспротивились бразильцы, которые перед перерывом открыли счет.

Аль-Хиляль после перерыва смог восстановить паритет, но этого оказалось недостаточно и Фла во второй раз смогли выйти вперед и не дать сопернику с Ближнего Востока выйти в полуфинал КЧМ.

Клубный чемпионат мира. Четвертьфинал

Флуминенсе - Аль-Хиляль 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 - Леонардо, 51

Обзор матча будет доступен на странице события Флуминенсе - Аль-Хиляль.