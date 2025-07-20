Павел Василенко

В настоящем футбольном зрелище и незабываемом моменте шоу «Фейеноорд» представил новое подкрепление, организовав эффектную посадку вертолета на поле знаменитого стадиона «Де Кейп» в рамках ежегодного «Фестиваля Фейеноорда» – дня открытых дверей клуба.

Вертолет приземлился прямо в центре поля, высадив трех новых игроков: Лучано Валенте, полузащитника из Гронингена, Гаусса Диарра, нападающего из Истанбулспора, и Сема Стейна, полузащитника из Твенте.

Сюрпризом для болельщиков «Фейеноорда» стал четвертый игрок и самое крупное приобретение роттердамской команды в этом сезоне с Гонсалу Боржесом.

Речь идет о португальском вингере из «Порту», который всего несколько минут назад подписал четырехлетний контракт с «Фейеноордом».

Тысячи болельщиков заполнили трибуны «Де Кейп» и не скрывали своего энтузиазма, а «Фейеноорд» в очередной раз показал, как клуб должен относиться к своим болельщикам и насколько изобретательно он должен создавать для них памятные моменты.