Сергей Стаднюк

Украинский болельщик дождался! В субботу, 26 июля, стартует профессиональный отечественный чемпионат. Правда, пока что только Вторая лига.

В первый игровой день сыграют как новички профессионального футбола, так и новосозданные «двойки» представителей УПЛ и Первой лиги. С чем команды подходят к турниру – традиционно сказать трудно. А прогнозы в самом низшем дивизионе ПФЛ – дело неблагодарное. Однако одно можно сказать с уверенностью – как команды стартуют, с таким настроением и продолжат борьбу.

Матч-открытие состоится уже в 10 часов утра. Реал Фарма примет Ужгород. Следом состоится встреча сразу двух дебютантов – Рабела и Черноморца-2. К вашему вниманию расписание самых интересных трансляций игрового дня.

10:00 | Реал Фарма – Ужгород. Прямая трансляция

13:30 | Рабела – Черноморец-2. Прямая трансляция

14:30 | Скала 1911 – Полесье-2. Прямая трансляция

16:00 | Вильховцы – Куликов. Прямая трансляция

16:30 | Нива Винница – Самбор-Нива-2. Прямая трансляция

Также завершает подготовку к сезону представитель Первой лиги Металлист. Харьковчане проведут контрольный матч с Севлюшем.

Команда из Виноградова считается лидером любительского футбола Закарпатья. Команда регулярно демонстрирует высокие результаты в областных соревнованиях и временами впечатляет успехами против профессиональных соперников. Удастся ли им это сегодня?

13:00 | Металлист – Севлюш. Прямая трансляция