Нагельсманн: «Цель – выиграть титул Лиги наций»

Павел Василенко

Футбольный мир узнает имя победителя Лиги Наций на этой неделе. Все предыдущие обладатели трофея – Португалия, Франция и Испания – борются за трофей, а сборная Германии стремится впервые завоевать его в финальном турнире.

«Цель – выиграть титул Лиги наций. Мы хотим выступать, достигать результатов и завоевывать титулы. Это очень важно для нас как для команды. Испания доказала, насколько важен этот турнир, когда выиграла его перед победой на Евро-2024. Когда я смотрю на лица наших игроков, я вижу мотивацию и энтузиазм. Я с нетерпением жду атмосферу на стадионе», – сказал главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Матч Германии с Португалией в Мюнхене начнется во вторник в 22:00, а две другие команды – Испания и Франция – встретятся в Штутгарте через день. Поединок за третье место и финал состоятся в воскресенье, 8 июня.