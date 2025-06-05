Нагельсманн отреагировал на поражение сборной Германии в полуфинале Лиги наций

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился своими впечатлениями от полуфинального матча Лиги наций, в котором его команда уступила Португалии со счетом 1:2.

«Думаю, мы проиграли матч ещё в первом тайме. Тогда у нас было много свободного пространства для развития игры. Португалия защищалась не так агрессивно, но мы атаковали не так остро, как в предыдущих десяти матчах. Всё было слишком медленным, с большим количеством мелких ошибок.

Мы создали четыре момента, но это не стопроцентные моменты. В первом тайме у наших ворот было два-три момента, когда наша командная игра в обороне была не на высоте. В течение десяти минут после перерыва мы были лучшей командой на поле и вышли вперёд. На тот момент это выглядело заслужено.

Иногда забитый гол даёт тебе больше сил, заряжает настроением. Но бывают и другие ситуации, когда забитый гол убеждает тебя, что всё уже хорошо, и ты немного расслабляешься. На этом отрезке мы заиграли хуже и пропустили два гола. Очень жаль, что так произошло, но мы получили своё по заслугам, а потому не вышли в финал.

Это поражение — часть нашего пути. Проигрывать обидно. Но когда ты пытаешься развиваться как коллектив, такие неприятные моменты неизбежны. Это естественная часть большого пути. Здесь важно усваивать уроки, полученные в проигранном матче. Если сделаем это, то сделаем шаг вперёд», — сказал тренер.