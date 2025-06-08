Нагельсманн перед матчем за третье место в Лиге наций: «Будет непросто»
Немцы хотят реабилитироваться за поражение от португальцев
около 13 часов назад
Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился своими мыслями накануне матча за третье место Лиги наций против команды Франции. Его комментарии опубликованы на официальном ресурсе УЕФА.
«Будут некоторые изменения, но вдаваться в детали не стану. Мы еще не на 100% все решили. Схема, которую мы использовали против Португалии, была похожа на ту, что применяли в матче с Италией. С Францией постараемся отбирать мяч выше, чем в среду, так что будем адаптировать схему под соперника.
Задача — не дать сопернику приблизиться к нашим воротам. Нужно быть лучше и активнее с мячом, чем в игре с Португалией. Поражает, насколько сильна у них молодежь. Конечно, есть проблемы на некоторых позициях, но в целом уровень очень высокий. Когда они в ударе, их сложно обыграть. Но мы уже побеждали их в прошлом году и постараемся повторить это.
Нам нужно действовать агрессивнее во всех аспектах, а не только в атаке. Кажется, мы лишь один раз отобрали мяч на чужой половине поля и тогда же забили. В контроле мяча нам тоже нужно быть смелее и агрессивнее, то есть во всем, что касается владения мячом.
Был очень качественный анализ игры соперника в полуфинале. Думаю, многое исходило от самой команды — и в плане выводов, и в плане обсуждения. В этом отношении большую роль в нашем лагере играет Киммих. Это последний домашний матч в этом сезоне для сборной. Далее уже стартует отбор на чемпионат мира, так что будущая игра для нас очень важна. Будет непросто, но мы хотим занять третье место», — сказал Нагельсманн.
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