Нагельсманн рассказал о травмах перед полуфиналом с Португалией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций против Португалии и мнением о нападающем соперника Криштиану Роналду. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Всего одно поражение в последних 17 играх: это впечатляет. Нужно развивать этот успех. Конечно, мы наращиваем свою уверенность благодаря новым победам и хорошей игре. Впереди – два главных соперника. Неважно, как закончится матч в среду. Нам в любом случае придется провести два важных матча. В идеале хотелось бы оба раза сыграть в Мюнхене.

Ребята хорошо справляются с работой на тренировках. Конечно, жаль, что некоторые наши ключевые игроки травмированы, но это нормально в конце сезона. Мы постараемся решить эту проблему. У нас немало тех, кто выиграл титулы в прошлом сезоне – Кубок Германии, Кубок Испании, игроки из Баварии и Барселоны.

Я уже определился с девятью из 11 позиций. Осталось принять несколько решений. Игроки еще не проинформированы, но если они внимательно следили за тренировками, то уже догадываются, выйдут ли они в основе или нет.

Всегда приятно играть дома, это как мини-чемпионат Европы. Думаю, португальцы предпочтут владение мячом, а не будут защищаться, поэтому мы постараемся заставить их больше действовать в обороне. Тогда у нас будет отличный шанс провести хороший матч при поддержке своих болельщиков.

У Роналду за плечами выдающаяся карьера. Это невероятно – так долго играть на таком высоком уровне. Он забил так много мячей и повлиял на команды, в которых играл. Надеюсь, завтра он не окажет большого влияния. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень опасен, представляет угрозу, силен в воздухе, в штрафной площадке и не утратил способность читать игру. Мы должны быть начеку.