Сергей Стаднюк

Сезон-2025/2026 официально стартовал в украинской Второй лиге. В субботу, 26 июля, состоялись первые матчи стартового тура чемпионата.

В группе А Реал Фарма и Ужгород сыграли вничью. Гости первыми открыли счет — на 28-й минуте отличился Вышневский, но хозяева довольно быстро ответили голом Фабера, который установил окончательный счет еще до перерыва.

Скала 1911 не смогла удержать ничью в домашнем матче против Полесья-2. Житомирская молодежь после перерыва показала ударную серию. Дубль оформил Йока, намекнув Ротаню, кого надо было брать на Санта-Колому (1:2), также отличился Микитюк. Это позволило гостям победить со счетом 3:1. В составе хозяев забил Федор.

Лесное уже в первом тайме сняло все вопросы относительно победителя в игре с Атлетом. Кобак открыл счет на 22-й минуте, а затем дублем отметился круглый тезка игрока Динамо Назар Волошин. В составе команды в старте вышел Сергей Рыбалка, а на замену вышел Денис Гармаш, не получив традиционную желтую карточку.

В Вильховцах местная команда уступила Куликову со счетом 1:2. Панасюк открыл счет уже на 7-й минуте, а Шарабура удвоил преимущество гостей. После перерыва Шестаков сократил отставание, но на больше хозяев не хватило.

Нива Винница неожиданно уступила дома Самбору-Ниве-2 — единственный гол на 14-й минуте забил Видзинский. Несмотря на усилия, хозяева не смогли отыграться.

В группе Б состоялся лишь один матч: новичок ПФЛ Ребел минимально обыграл Черноморец-2. Решающий мяч на 79-й минуте забил Панов. Не обошлось и без переносов. Матч между Пенуелом и Чайкой состоится лишь 20 августа.

Вторая лига, первый тур

Группа А

Реал Фарма – Ужгород 1:1

Голы: Фабер, 38 – Вышневский, 28

Скала 1911 – Полесье-2 1:3

Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49

Лесное – Атлет 3:0

Голы: Кобак, 22, Н. Волошин, 27, 29

Вильховцы – Куликов 1:2

Голы: М. Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Шарабура, 28

Нива Винница – Самбор-Нива-2 0:1

Гол: Видзинский, 14

Группа Б

Ребел – Черноморец-2 1:0

Гол: Панов, 79