Нападающий Бешикташа получил травму перед игрой с Шахтёром
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около 2 часов назад
Фото - Духулие
Нападающий Бешикташа Мустафи Еркан получил мышечную травму в последнем спарринге с Вольфсбергером (2:3), сообщает официальный сайт клуба.
Проведенная по горячим следам МРТ выявила растяжение и кровотечение в прямой мышце бедра, что исключает появление 18-летнего футболиста в матчах 2 квалификационного раунда Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Бешикташ не сможет рассчитывать на ряд исполнителей из-за травм.
Еркан в сезоне 2024/25 провел 32 матча: 3 мяча, 2 ассиста.
Матчи «горняков» с Бешикташем запланированы на 24 и 31 июля.
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