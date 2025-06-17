Сергей Стаднюк

В ночь на 17 июня сборная Панамы начала выступления на Золотом кубке КОНКАКАФ, который проходит в США. В стартовом матче группы С команда уверенно обыграла Гваделупу со счетом 5:2, забив четыре мяча еще до 22-й минуты поединка. Один из голов, с пенальти, оформил нападающий Динамо Эдуардо Герреро.

Эта встреча стала юбилейной 20-й для представителя киевлян в футболке национальной команды. Теперь на его счету три забитых мяча. Форвард провел на поле 67 минут и был заменен на Томаша Родригеса.

К вашему вниманию обзор матча и видео гола Герреро.

Следующий матч Панама сыграет против сборной Гватемалы в ночь на 21 июня. Начало – в 5:00 по киевскому времени.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Групповой этап, первый тур

Панама – Гваделупа 5:2

Голы: Кристиан Мартинес, 6, Исмаэль Диас, 13, 17 Исмаэль Диас, Эдуардо Герреро, 22 (пен.), Томаш Родригес, 90+2 – Леборнь, 29, Флориан Давид, 71 (пен.)

Панама: Москера, Корнехо (Дэвис 67), Мурильо, Андраде, Эскобар, Гарви, Годой (Кордоба 67), Родригес (Янис 88), Диас, Мартинес (Гриффит 77), Эдуардо Герреро (Томаш Родригес 67)

Гваделупа: Коньяр, Русийон (Сенневиль 81), Масон (Moco 46), Сантин, Каваре, Барон, Кадиу, Фатон (Давид 62), Плюмен (Сольве 46), Леборнь, Амброз (Мирваль 62)

Предупреждение: Андрес Андраде (76)

Ранее другой нападающий Динамо Владислав Ванат был признан лучшим игроком матча Финляндия – Украина на молодежном Евро-2025 благодаря своему голу.