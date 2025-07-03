Павел Василенко

Диогу Жота, 28-летний португальский футболист Ливерпуля, погиб сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии в провинции Самора.

Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от региона Самора в Санабрии, сообщает Marca. Нападающий красных умер вместе со своим братом Андре, игроком Пенафиела.

Игрок Ливерпуля погиб, когда автомобиль сошел с дороги, что привело к пожару. По словам очевидцев, автомобиль был охвачен пламенем, которое также перекинулось на окружающую растительность.

Диогу Жота женился на своей невесте, Руте Кардозу, всего 10 дней назад. Свадьба состоялась 22 июня.

28-летний Диогу Жота перешел в Ливерпуль в 2020 году из Вулверхэмптона за 44,7 млн ​​евро. С тех пор он сыграл 182 матча за красных, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. За это время он выиграл три титула с красными: АПЛ (2024/25), Кубок Англии (2021/22) и Кубок лиги (2021/22).