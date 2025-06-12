Нападающий сборной Украины заявил, что даже Финляндия будет серьезным соперником в группе на Евро

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился в интервью «Чемпион Радио» ожиданиями от Евро-2025 (U-21).

Я думаю, что всё идет от головы, поэтому сейчас нам нужно собрать порох в пороховницах и выложиться на максимум. Все видят имя сборных и ориентируются по первым национальным командам, но я думаю, что U-21 — это вообще другие команды, другой уровень, и поэтому могу сказать, что и Финляндия, и Дания, и, очевидно, Нидерланды будут очень сложными соперниками.

У нас весь день расписан: тренировка утром, теория, потом обед, потом снова индивидуальные встречи, затем тренировка вечером и еще у нас есть теории групповые и индивидуальные, а потом восстановление.

Поэтому Мельгоса готовит нас на это Евро, и все понимают, что для нашей страны это очень важно – снова показать наш флаг на международной арене. Также это такой рынок для европейских скаутов, которые будут приезжать и смотреть на нас.