Нападающий сборной Украины заявил, что даже Финляндия будет серьезным соперником в группе на Евро
Скромность, реверанс или неуверенность в своих силах?
около 3 часов назад
Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился в интервью «Чемпион Радио» ожиданиями от Евро-2025 (U-21).
Я думаю, что всё идет от головы, поэтому сейчас нам нужно собрать порох в пороховницах и выложиться на максимум. Все видят имя сборных и ориентируются по первым национальным командам, но я думаю, что U-21 — это вообще другие команды, другой уровень, и поэтому могу сказать, что и Финляндия, и Дания, и, очевидно, Нидерланды будут очень сложными соперниками.
У нас весь день расписан: тренировка утром, теория, потом обед, потом снова индивидуальные встречи, затем тренировка вечером и еще у нас есть теории групповые и индивидуальные, а потом восстановление.
Поэтому Мельгоса готовит нас на это Евро, и все понимают, что для нашей страны это очень важно – снова показать наш флаг на международной арене. Также это такой рынок для европейских скаутов, которые будут приезжать и смотреть на нас.
Первую игру «сине-желтых» на молодежном чемпионате Европы-2025 можно посмотреть уже сегодня, 12 июня. Прямая трансляция матча Украина – Дания. Начало – в 19:00 по Киеву.
Ранее главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса заявил о желании выйти в финал Евро-2025.
Поделиться