«Наполи» всерьез вступил в борьбу за нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса, предложив английскому клубу 54,5 миллиона евро за переход уругвайца. Об этом сообщил известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его данным, форвард уже согласовал с неаполитанцами условия личного контракта, который будет действовать до лета 2030 года. Сам Нуньес отверг несколько привлекательных вариантов из Саудовской Аравии, предпочтя продолжение карьеры в одном из ведущих европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне АПЛ футболист провел 30 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов наиболее обсуждаемым эпизодом с его участием стал промах в серии пенальти на стадии 1/8 финала против ПСЖ.

Напомним, что «Ливерпуль» приобрел нападающего летом 2022 года, заплатив за трансфер из «Бенфики» 75 миллионов евро, а также предусмотрев бонусы на сумму до 25 миллионов.

Ранее сообщалось, что Осимхен определился, в каком клубе продолжит карьеру.