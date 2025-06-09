Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков привлек внимание целого ряда европейских клубов. Особенно активным в этом вопросе был Наполи, но переговоры с украинской стороной временно приостановлены.

Главной причиной паузы стала неопределенность с тренерским штабом итальянской команды — Антонио Конте колебался относительно своего будущего, рассматривая вариант ухода, но в итоге решил остаться, несмотря на интерес со стороны Ювентуса.

Ожидается, что с продлением контракта с Конте неаполитанцы вернутся к активной трансферной политике и сделают конкретные шаги для подписания Судакова.

В прошлом сезоне хавбек Шахтера провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее экс-тренер сборной Украины раскритиковал Судакова.