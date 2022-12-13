Назначат Шевченко? Польша осталась без тренера после ЧМ-2022

Михневич покинул команду

Фото: sport.pl

Сборная Польши осталась без тренера.

Чеслав Михневич покинул команду. Он работал с ней с марта и провел ЧМ-2022. Польша в 1/8 финала вылетела от Франции (1:3).

На сайте Федерации футбола Польши сообщили, что контракт с Михневичем не продлили. Сборная осталась без тренера.

О новом тренере будет известно к весне.

Им может стать Андрей Шевченко.