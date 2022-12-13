Защитник Польши – об игре против Мбаппе: «Он мне ноги сжег… А я готовился к нему»
Назначат Шевченко? Польша осталась без тренера после ЧМ-2022
Михневич покинул команду
Фото: sport.pl
Сборная Польши осталась без тренера.
Чеслав Михневич покинул команду. Он работал с ней с марта и провел ЧМ-2022. Польша в 1/8 финала вылетела от Франции (1:3).
На сайте Федерации футбола Польши сообщили, что контракт с Михневичем не продлили. Сборная осталась без тренера.
О новом тренере будет известно к весне.
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