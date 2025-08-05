«Не факт, что это лучше, чем Пафос». Журналист оценил проигранный матч Динамо в Лиге чемпионов
Все решится на Кипре
около 2 часов назад
Фото - ФК Динамо Киев
Журналист и комментатор Даниил Вереитин подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).
Ну... Полесье тоже проиграло Санта-Коломе первый матч. Не по статусу, не солидно и так далее. У Динамо еще есть попытка доказать, что это большая неприятность, несчастный случай и т.д.
Если же нет, то Лига Европы — это неплохо. Но надо будет пройти Хамрун (снова) или же Маккаби Тель-Авив. Если это будут израильтяне, не факт, что это лучше, чем Пафос, - написал Вереитин в Telegram.
Обзор матча будет доступен на странице события Динамо - Пафос.
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