Журналист и комментатор Даниил Вереитин подвел итоги первого матча Динамо в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1).

Ну... Полесье тоже проиграло Санта-Коломе первый матч. Не по статусу, не солидно и так далее. У Динамо еще есть попытка доказать, что это большая неприятность, несчастный случай и т.д.

Если же нет, то Лига Европы — это неплохо. Но надо будет пройти Хамрун (снова) или же Маккаби Тель-Авив. Если это будут израильтяне, не факт, что это лучше, чем Пафос, - написал Вереитин в Telegram.