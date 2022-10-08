Не Лондон. «Шахтер» и «Динамо» определили место встречи

Игра состоится 16 октября

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» и «Динамо» определили место проведения матча 7 тура УПЛ.

Встреча пройдет во Львове на «Арене Львов» 16 октября. Начало – в 17:00.

Ранее сообщалось, что команды планировали сыграть встречу в Лондоне. Позже планировалось отыграть главное украинское противостояние в столице Польши – Варшаве.

В итоге, на сайте УПЛ сообщается, что игра состоится во Львове.

Перед этим «Шахтер» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов, а «Динамо» проведет игру с «Ренном» в Лиге Европы.