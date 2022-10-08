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Не Лондон. «Шахтер» и «Динамо» определили место встречи
Игра состоится 16 октября
08 октября 20:10
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» и «Динамо» определили место проведения матча 7 тура УПЛ.
Встреча пройдет во Львове на «Арене Львов» 16 октября. Начало – в 17:00.
Ранее сообщалось, что команды планировали сыграть встречу в Лондоне. Позже планировалось отыграть главное украинское противостояние в столице Польши – Варшаве.
В итоге, на сайте УПЛ сообщается, что игра состоится во Львове.
Перед этим «Шахтер» сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов, а «Динамо» проведет игру с «Ренном» в Лиге Европы.
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