Сергей Разумовский

Украинский специалист по реабилитации и физическому восстановлению Антон Корольков вошел в тренерский штаб киевского Динамо. О начале работы со столичным клубом специалист сообщил 27 ноября на своей странице в Instagram.

Корольков отметил, что для него начался новый профессиональный этап. Специалист также подчеркнул, что гордится возможностью стать частью Динамо и работать в структуре одного из самых известных украинских футбольных клубов.

Антон Корольков специализируется на физиотерапии, реабилитации и восстановлении спортсменов после травм и значительных нагрузок. Кроме этого, он работает над физической подготовкой футболистов и сопровождает их в процессе возвращения к полноценным тренировкам и матчам. В профессиональной среде его направление работы также описывают как Rehab & RTP coach и Sport Scientist.

До перехода в Динамо Корольков работал в системе сборных Украины. У него был опыт сотрудничества как с молодежными командами, так и с национальной сборной. В его обязанности входили оценка физического состояния футболистов, планирование восстановительных процедур, контроль нагрузок и помощь игрокам при возвращении после повреждений.

Специалист также работал индивидуально с украинскими футболистами, которые выступают на высоком уровне. Среди игроков, которым Корольков помогал в восстановлении и подготовке, – Виталий Миколенко, Егор Ярмолюк, Роман Яремчук и Юхим Конопля.

Напомним, ранее в качестве в. о. Динамо возглавил Мацей Кендзьорек. Он привел в команду нескольких польских специалистов, а также есть один представитель Северной Македонии.