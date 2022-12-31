Основатель «Агробизнеса» обвинил УАФ в отсутствии финансирования одной из сборных
Недавний полуфиналист Кубка Украины планирует возобновить выступления со следующего сезона
Ранее клуб воспользовался возможностью взять паузу в связи с войной
31 декабря 2022г. 19:27
Фото - ФК Агробизнес
ФК «Агробизнес» подал документы на аттестацию в ПФЛ. Клуб из Волочиска планирует вернуться в Первую лигу.
Ранее в клубе приняли решение пропустить текущий сезон из-за войны. Но руководство и тренерский штаб остались на своих должностях.
Продолжает функционировать детско-юношеская школа. Работники следят за клубной инфраструктурой. Возобновление выступлений ожидается уже в следующем сезоне.
Ранее главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский пообещал, что клуб вернется через год.
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