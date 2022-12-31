Недавний полуфиналист Кубка Украины планирует возобновить выступления со следующего сезона

Ранее клуб воспользовался возможностью взять паузу в связи с войной

Фото - ФК Агробизнес

ФК «Агробизнес» подал документы на аттестацию в ПФЛ. Клуб из Волочиска планирует вернуться в Первую лигу.

Ранее в клубе приняли решение пропустить текущий сезон из-за войны. Но руководство и тренерский штаб остались на своих должностях.

Продолжает функционировать детско-юношеская школа. Работники следят за клубной инфраструктурой. Возобновление выступлений ожидается уже в следующем сезоне.

Ранее главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский пообещал, что клуб вернется через год.