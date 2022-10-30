Нереализованный пенальти не помешал «Аталанте» с Малиновским обыграть «Эмполи»

Украинец получил низкую оценку

Фото - Аталанта

В 12-м туре итальянской Серии А «Аталанта» на выезде обыграла «Эмполи».

Счет в матче открыл Хатебур. Под перерыв его мог удваивать Копмейнерс, однако не реализовал пенальти. В середине второго тайма Лукман все же забил второй мяч.

Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Украинец вышел на замену на 65-й минуте. Оценка от SofaScore – неубедительные 6.4.

«Аталанта» набрала 27 очков и обошла «Милан» в споре за вторую строчку. Но «россонери» вскоре проведут свой матч тура.

Серия А, 12 тур

«Эмполи» – «Аталанта» 0:2

Голы: Хатебур, 32, Лукман, 59

«Эмполи»: Викарио, Эбуэхи, Луперто (Валюкевич, 46), де Винтер (Исмайли, 56), Какаче, Марин, Хендерсон (Фаццини, 66), Бандинелли (Акпа-Акпро, 77), Байрами, Дестро, Пьяца (Камбьяги, 56).

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои, Демирал, Скальвини (Гимшити, 55), Мэле (Дзортеа, 89), Пашалич, Копмейнерс, Эдерсон (Малиновский, 65), Лукман (Околи, 89), Хейлунд (Сапата, 65).

Предупреждения: де Винтер, Дестро – Хатебур