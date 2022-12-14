Голкипер «Динамо» признался, что больше общается не с Луческу, а с другим тренером
Нет пенсии. Луческу пообещал возглавить еще одно «Динамо»
Правда, тренер поставил условие
14 декабря 20:50
Фото: ФК Динамо
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил digisport.ro, что готов вернуться на должность наставника «Динамо» Бухарест.
Правда, для этого клубу придется достроить новый стадион.
«Есть люди, которые занимались «Динамо» весь этот период, они были с командой и знают, что нужно сделать, чтобы «Динамо» вернулось туда, где оно было. Я пообещал, что приложу усилия, чтобы сохранить себя молодым, чтобы я мог продолжать. Я держу свое слово».
У Луческу еще 1,5 года контракта с киевским «Динамо».
Ожидается, что новый стадион бухарестского клуба будет построен в течении двух лет.
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