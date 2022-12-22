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Невеста Роналду: «Да, я девушка лучшего футболиста в мире»

Который скоро перейдет в Аль-Наср
Футбол В мире
22 декабря 11:49
Невеста Роналду: «Да, я девушка лучшего футболиста в мире»
Джорджина и Роналду / Фото: Twitter

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о первом знакомстве с футболистом. Ее цитирует Elle.

Мы влюбились с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, время словно замерло. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Я считаю его самым красивым мужчиной из всех, кого я когда-либо видела.

Да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям – а зачастую это именно девушки – незачем говорить об этом.

Конечно, наши отношения позволили мне исполнить многие мечты, однако я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, независимо от того, уборщица я, продавщица или модель

Ранее стало известно, что Роналду уже подписал контракт с Аль-Насром.

Петр Приходько
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Криштиану Роналду

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