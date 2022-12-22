Невеста Роналду: «Да, я девушка лучшего футболиста в мире»

Джорджина и Роналду / Фото: Twitter

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о первом знакомстве с футболистом. Ее цитирует Elle.

Да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям – а зачастую это именно девушки – незачем говорить об этом.

Конечно, наши отношения позволили мне исполнить многие мечты, однако я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, независимо от того, уборщица я, продавщица или модель