Роналду подписал контракт с «Аль-Нассром» до 2030 года
Невеста Роналду: «Да, я девушка лучшего футболиста в мире»
Который скоро перейдет в Аль-Наср
Джорджина и Роналду / Фото: Twitter
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о первом знакомстве с футболистом. Ее цитирует Elle.
Мы влюбились с первого взгляда. Когда я впервые его увидела, время словно замерло. Я никогда не видела такого красивого и внимательного мужчину. Я считаю его самым красивым мужчиной из всех, кого я когда-либо видела.
Да, я девушка лучшего футболиста в мире, но людям – а зачастую это именно девушки – незачем говорить об этом.
Конечно, наши отношения позволили мне исполнить многие мечты, однако я всегда с одинаковой страстью подходила ко всему, что делала, независимо от того, уборщица я, продавщица или модель
Ранее стало известно, что Роналду уже подписал контракт с Аль-Насром.
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