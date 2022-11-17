Неймар: «Шутим с Месси, что я выиграю ЧМ-2022 и обыграю его в финале»

Форвард оценил игру с аргентинцем

Фото: Globo

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал The Telegraph, что не против сыграть в финале ЧМ-2022 против Аргентины и Лионеля Месси.

«Мы не так уж часто обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся. Играть с ним и Килианом – огромное удовольствие. Это два выдающихся игрока, а Месси давно считается лучшим в мире».

ЧМ-2022 начнется 20 ноября.

С Бразилией в финале хочет сыграть и Криштиану Роналду.