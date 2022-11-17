Роналду: «Мы с Каземиро шутили, что в финале ЧМ Португалия сыграет с Бразилией»
Неймар: «Шутим с Месси, что я выиграю ЧМ-2022 и обыграю его в финале»
Форвард оценил игру с аргентинцем
17 ноября 14:47
Фото: Globo
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал The Telegraph, что не против сыграть в финале ЧМ-2022 против Аргентины и Лионеля Месси.
«Мы не так уж часто обсуждаем это, но иногда шутим о том, что наши пути пересекутся в финале. Я говорю Месси, что я стану чемпионом и обыграю его, и мы смеемся.
Играть с ним и Килианом – огромное удовольствие. Это два выдающихся игрока, а Месси давно считается лучшим в мире».
ЧМ-2022 начнется 20 ноября.
С Бразилией в финале хочет сыграть и Криштиану Роналду.
Комментарии 0