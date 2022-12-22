Неймар нашел в себе силы поздравить Месси с победой на ЧМ-2022
Неймар вернулся к тренировкам с ПСЖ
Вингер оконфузился на ЧМ-2022 со сборной Бразилии
22 декабря 13:23
Неймар / Фото: Getty Images
Вингер сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам с ПСЖ, сообщает пресс-служба парижан.
Также вместе с Неймаром из сборной в клуб вернулся его коллега Маркиньос.
Сборная Бразилии на ЧМ-2022 остановилась на стадии четвертьфинала, проиграв Хорватии.
У Неймара все же хватило мужества поздравить Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
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