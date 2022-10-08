Неймар: «Я научился играть в защите ради победы в Лиге чемпионов»

Неймар / Фото: Getty Images

Бразильский форвард ПСЖ Неймар рассказал, чего он научился ради победы в Лиге чемпионов. Его цитирует Get French Football News.

Знаю, что я не самый лучший защитник в мире. Но стараюсь помогать одноклубникам. Это все ради победы в Лиге чемпионов.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать просторный сопернику. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям».