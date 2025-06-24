В ночь на вторник состоялись поединки третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 в квартете А. В первой встрече фавориты группы Интер Майами и Палмейрас сыграли вничью – зрелищный матч завершился со счетом 2:2.

Интер Майами открыл счет уже на 16-й минуте. Тадео Альендэ забил после паса от Луиса Суареса. Во втором тайме сам Суарес удвоил преимущество своей команды. Однако бразильцы не сдались, так как сначала Паулинью сократил разницу в счете, а затем Маурисио восстановил равенство, поразив ворота соперника за семь минут до финального свистка.

Интер Майами — Палмейрас 2:2

Голы: Альендэ, 16, Суарес, 65 — Паулинью, 80, Маурисио, 87.

Во второй игре тура Порту и Аль-Ахли устроили настоящий голевой триллер, завершив встречу результативной ничьей – 4:4.

Египтяне вышли вперед на 15-й минуте благодаря точному удару Вессама Абу Али, но уже через восемь минут Родригу Мора сравнял счет. До перерыва Аль-Ахли снова вышел вперед – Абу Али реализовал пенальти и оформил дубль.

После перерыва Вильям Гомес восстановил равенство, но Абу Али быстро оформил хет-трик. На 64-й минуте Мохамед Али Бен Ромдхан снова вывел Аль-Ахли вперед, однако Пепе на 89-й минуте спас Порту от поражения.

По итогам трех туров Интер Майами и Палмейрас набрали по пять очков и обеспечили себе выход в стадию плей-офф.

Порту — Аль-Ахли Каир 4:4

Голы: Мора, 23, Гомес, 50, Саму, 53, Пепе, 89 — Абу Али, 15, 45+2 (пен), 51, Бен Ромдхан, 64.