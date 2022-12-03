Финал четырех Лиги наций пройдет в Нидерландах
Нидерланды обыграли США и вышли в 1/4 финала ЧМ
Думфрис отличился двумя ассистами и голом
Сборная Нидерландов / Фото: Getty ImagesВ первом матче 1/8 финала ЧМ-2022 Нидерланды обыграли США.
Стартовая 45-минутка осталась за подопечными Ван Гала. На 10-й минуте встречи счет открыл Депай, а на 45+1 удвоил преимущество Блинд.
Во втором тайме американцам удалось сократить отставание благодаря точному удару Райта. Однако последнее слово в матче осталось за «оранжевыми» – Думфрис на 81-й зажег на табло окончательные 3:1.
Благодаря победе сборная Нидерландов вышла в 1/4 финала ЧМ.
ЧМ-2022, 1/8 финала
Нидерланды – США 3:1
Голы: Депай, 10, Блинд, 45+1, Думфрис, 81 – Райт, 76
Нидерланды: Нопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 90), Тимбер, Блинд, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегорст, 90)
США: Тернер, Дест (Йедлин, 75), Рим, Циммерман, Робинсон (Моррис, 90), Адамс, Маккенни (Райт, 67), Муса, Пулишич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46)
Предупреждения: Копмейнерс (60), де Йонг (87)
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