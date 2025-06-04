Нико Уильямс: «Выполняю каждую из задач, которые ежегодно записываю в свой iPhone»

Вингер сборной Испании Нико Уильямс перед полуфиналом Лиги наций против Франции рассказал о своих амбициях и целях, а также поделился мыслями о партнере по команде Ламине Ямаля. Слова игрока передает пресс-служба УЕФА.

Ламин Ямаль невероятен. Он всегда это показывает. Надеюсь, он будет в порядке в решающих матчах турнира. Он проводит блестящий год. Буду рад, если он выиграет Золотой мяч.

Мы с ним похожи, нам нравятся похожие вещи, мы всегда на позитиве и стараемся развлекаться друг с другом и с остальными. Мы отлично ладим, он отличный парень.

Каждый год я записываю в свой iPhone цели на сезон. Начал это делать, когда играл на уровне юношей до 19 лет. И, как и прежде, так делаю. Это помогает мне развиваться как футболисту и как человеку. К счастью, пока я выполняю все поставленные задачи. Надеюсь, так будет с моей следующей целью. Я очень рад.