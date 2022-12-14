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Нинкович: «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы»

Полузащитник вспомнил о периоде в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
14 декабря 21:10
Нинкович: «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы»
Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник Милош Нинкович вспомнил о периоде в киевском «Динамо».

«Прежде всего для меня «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не «Динамо», я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.

Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в «Динамо» это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как «Барселона», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет».


«Динамо» занимает четвертое место в УПЛ после первой половины сезона.

Источник: 1927.kiev.ua Андрей Усмонов
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