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Нинкович: «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы»
Полузащитник вспомнил о периоде в Украине
14 декабря 21:10
Фото: dynamo.kiev.ua
Полузащитник Милош Нинкович вспомнил о периоде в киевском «Динамо».
«Прежде всего для меня «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы. Я провел девять прекрасных лет в Киеве. Если бы не «Динамо», я никогда не сыграл бы в Лиге чемпионов и не попал на Чемпионат мира.
Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в «Динамо» это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как «Барселона», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».
Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет».
«Динамо» занимает четвертое место в УПЛ после первой половины сезона.
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