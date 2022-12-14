Нинкович: «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы»

Фото: dynamo.kiev.ua

Полузащитник Милош Нинкович вспомнил о периоде в киевском «Динамо».

Первый самый памятный момент – это подписание контракта. В 19 лет оказаться в «Динамо» это нечто фантастическое. Второе – участие в ЛЧ и матче против таких команд как «Барселона», «Интер» и «Манчестер Юнайтед».

Третье – знакомство с Андреем Шевченко, который для меня был лучшим нападающим за последние двадцать лет».